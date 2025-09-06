Tarabella FSU

As a longtime resident and native Alabamian who is also a graduate of Florida State University, I’ve come to collect the spoils of battle. Don’t panic — all I’ll take is a one-year lease on the song “Dixieland Delight.”

I’ve always loved it and never realized the University of Alabama somehow finagled faux ownership of the tune, which was actually written and performed by the band Alabama for the entire world, not just a single school.

Leslie Anne Tarabella is a columnist and the author of four books. You can read more from her at https://leslieannetarabella.com.

