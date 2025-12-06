2025 Hurricane Season - NOAA.png

2025 Hurricane season. NOAA

By the calendar, hurricane season is over. That does not make it impossible for a tropical storm or hurricane threat. It just says that statistically, it would be rare for either to happen.

If you only look at water temperature, the Atlantic is still warm enough to generate a hurricane, but as the westerly steering winds strengthen over the Atlantic Ocean basin, which includes the Gulf and Caribbean, wind shear increases to make it less likely that something could form and hold together. That’s the cycle of the seasons. Let’s just hope that nothing tropical spins up concerns.

The best way to contact Alan Sealls is to email sealls@southalabama.edu

Tags

Recommended for you

(0) comments

Welcome to the discussion.

Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.

Post a comment
Stop watching this discussion.

Thank you for reading!

Please log in, or sign up for a new account and purchase a subscription to read or post comments.

Sign Up
Log In