Sea Surface Temperature - NOAA.jpg

Sea surface temperature. Photo by NOAA.

It’s late May, and hurricane season outlooks are posted. I’ve written much about those over the years with the main point being that no seasonal outlook tells us if or when we will have a hurricane strike or multiple strikes. Also, an outlook is a broad projection, not a guarantee. 

That’s why when you hear that many of this year’s various outlooks call for a quieter or less-active than usual hurricane season, you cannot assume no hurricane can strike us. Don’t equate “quieter” and “less-active” with “good.” They are only describing statistics.

Alan Sealls is an adjunct meteorology professor at the University of South Alabama.

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