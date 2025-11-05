glory
Alan Sealls

Whether you are a frequent flier or an occasional passenger, after the flight safety briefing, you probably close the window blind and take a nap, watch an in-flight movie, catch up on work, listen to music or read a good book. Maybe you become the person who seems too often to sit behind me, as the nonstop talker spewing stories to the stranger next to you that all nearby passengers are forced to hear.

My ideal flight routine starts with choosing a window seat either in front of the wing or far behind it. I want to see outside and on the ground without the wing obstructing my view. Depending on the flight route and the time of day, I always choose my seat on the shadow side of the plane so that I can get good photos of clouds, thunderstorms and other interesting things. If you wind up sitting on the sunny side of the plane, you get window glare and reflections, and notice how scratched and smudged many windows are.

The best way to contact Alan Sealls is to email sealls@southalabama.edu

