Green iguana (Andy Wraithmell/Florida Fish and Wildlife)

 Andy Wraithmell

When you looked at your last heating bill from late January into early this month, you might have been stunned like a South Florida iguana. That comes with the territory in the cold season. If your home is like mine, you spend more money heating it in the dead of winter than cooling it in the heat of summer, so you shouldn’t be too surprised. I’m not surprised, but I’m not enthused either. We enjoy a relative thaw for now, but winter is not over.

In our recent cold weeks, did you see any of the social media posts exclaiming that cities along the Gulf Coast were colder than cities in Alaska, or Iceland?! That sounded dramatic, but like so much online, it’s not as bizarre as it might seem. 

Alan Sealls is an adjunct meteorology professor at the University of South Alabama.

