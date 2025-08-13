Three days in hurricane season sounds like the title of a Lifetime romance movie about a recent divorcee and a lifeguard. On streaming video, “Three Days in Hurricane Season” could also be the title of a zombie apocalypse movie.

In real life, three days in hurricane season can seem like an eternity when there’s a powerful storm like Hurricane Sally creeping along, with extended and magnified destruction. Conversely, three days in hurricane season may also seem like a brief window if you are not following the weather and something suddenly appears on the horizon to rapidly intensify on approach.

Alan Sealls is an adjunct meteorology professor at the University of South Alabama.

