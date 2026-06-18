[Bird's-eye view of landing craft, barrage balloons, and allied troops landing in Normandy, France on D-Day] / U.S. Maritime Commission photo

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 Library of Congress

I normally don’t do movie reviews, but I guess I have to say something about the movie “Pressure.”

The movie title refers to air pressure as used in forecasting weather, but more so to the pressure of weather forecasting. “Pressure” is based on the real-life story of the critical role of weather forecasts in the invasion of Normandy in World War II on D-Day. 

Alan Sealls is an adjunct meteorology professor at the University of South Alabama.

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