https://catalog.archives.gov/id/17331458

U.S. troops in Southeast Asia, 1967. (National Archives)

 Joe McCary

Weather has always played a crucial role in warfare. While weather scenarios we face in our daily comings and goings may bring mere inconvenience, they have magnified repercussions in military conflicts.

From a severe thunderstorm unleashing loads of lightning, with damaging wind, to seasonal conditions causing extreme human discomfort, to wind direction moving smoke or fog to cloak an operation, to large storms limiting air, land or sea operations, a wise military strategist consults the meteorologists to figure out how to work with the weather to achieve their goal.

The best way to contact Alan Sealls is to email sealls@southalabama.edu

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