251108-F-YT028-1318

The aftermath of Hurricane Melissa in parts of Beeston Spring, Jamaica, Nov. 8, 2025. U.S. military forces are deployed to Jamaica at the direction of U.S. Southern Command to provide immediate, lifesaving assistance following Hurricane Melissa. (U.S. Air Force Photo by Staff Sgt. Merchak)

 Staff Sgt. Alexander Merchak

On the hurricane scale, does anything come after Category 5? We hope not! The Category 5 designation has no maximum wind.

When you consider that, of the several Category 5 Atlantic hurricanes this year, Hurricane Melissa, with landfall wind in Jamaica of 185 mph, far exceeded the 157 mph minimum limit of a Category 5, it might make you think, “Maybe there should be a Category 6 designation.” This is an ongoing discussion amongst meteorologists and social scientists. 

Alan Sealls is an adjunct meteorology professor at the University of South Alabama. 

Recommended for you

(0) comments

Welcome to the discussion.

Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.

Post a comment
Stop watching this discussion.

Thank you for reading!

Please log in, or sign up for a new account and purchase a subscription to read or post comments.

Sign Up
Log In