Doppler - Alan Sealls, Wikipedia.jpg

Doppler — Alan Sealls/Wikimedia Commons

 

As a weather forecaster, I’m always looking ahead, but sometimes looking backward in weather and in life is enlightening.

That’s called history. It’s interesting to learn the origin of names for things like schools, streets and communities, especially when those names are of people, and I meet their descendants. In meteorology, we also find words and names that derive from people.

 

Recommended for you

(0) comments

Welcome to the discussion.

Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.

Post a comment
Stop watching this discussion.

Thank you for reading!

Please log in, or sign up for a new account and purchase a subscription to read or post comments.

Sign Up
Log In