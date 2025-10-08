NASA Worldview, September 29, 2025.jpg

 NASA world view, Sept. 29, 2025.

The Gulf has been free of tropical concerns this season, so far. For the thrill-seekers who actually want a hurricane in the Gulf, your disappointment probably shifted your focus to the Atlantic, where the tropics have been active. In the last week of September, social media rumblings and roarings multiplied about what would later become Humberto and Imelda forming and then possibly merging. A scenario like that always kicks off the question of whether two different storms can merge, and what would happen if they did.

Tropical chatter and speculation online often go to the most extreme, yet unlikely, scenario or wildest possible thought. One headline referenced the possibility of a “monster storm.” We know now that Humberto and Imelda, neighbors in the western Atlantic, were close to each other but never merged or had significant interaction. That’s not unusual. 

Alan Sealls is an adjunct meteorology professor at the University of South Alabama.

