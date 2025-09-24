Leslie Anne Tarabella

I thought about my high school club after buying some super-soft, spritzy hairspray at the drugstore where the teen cashier acted like a mute zombie. “Hi,” I said. She didn’t even give me a grunt. Finally, she pointed to the screen with a single syllable: “Here.” I took my purchase and offered a “thank you,” which was met with more silence.

On the way home, I thought about how I had learned communication skills by participating in school clubs. If these clubs exist at all now, they are more than likely heavily directed by adults, which defeats the purpose of growing future leaders.

