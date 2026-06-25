To the Editor:
Folks, Alabama’s seven-year residency rule ain’t rocket science. If you want to run for governor, you’re supposed to have been a resident of Alabama for seven years before the election. Lawyers call that “domicile,” which is just a dressed-up way of asking: Where do you actually live, and where do your actions show you intend to stay?
kA 5:ClQ=ECQmkDA2?mtG6? E96 p=232>2 #6AF3=:42? !2CEJ’D @H? 564:D:@? 25>:EE65 E92E “C6D:56?46” :? A@=:E:42= 42D6D >62?D 5@>:4:=6[ E92E 5@>:4:=6 C6BF:C6D 3@E9 A9JD:42= AC6D6?46 2?5 :?E6?E[ 2?5 E92E G@E6C C68:DEC2E:@? :D 2 “A@E6?E 4@?D:56C2E:@?” 3642FD6 G@E:?8 D9@HD H96C6 2 A6CD@? D2JD 96 36=@?8D] $@ =6E’D AFE $6?2E@C %@>>J %F36CG:==6’D C6D:56?4J :? 2 42C53@2C5 3@I[ =:<6 2? @=5 A@=642E]k^DA2?mk^Am
kA 5:ClQ=ECQmkDA2?m~? @?6 D:56 @7 E96 3@I[ J@F’G6 8@E E96 DE@CJ %F36CG:==6 ?665Di p=232>2 E2I C6EFC?D[ p=232>2 G@E6C C68:DEC2E:@? :? |2C49 a_`h[ 2? pF3FC? 255C6DD @? 9:D $6?2E6 42>A2:8? A2A6CH@C<[ 2?5 =2E6C p=232>2 AC@A6CEJ C64@C5D]k^DA2?mk^Am
kA 5:ClQ=ECQmkDA2?m~? E96 @E96C D:56[ J@F’G6 8@E H92E <66AD 4C2H=:?8 @FE 6G6CJ E:>6 D@>63@5J =:7ED E96 =:5i 96 G@E65 :? u=@C:52 :? a_`g[ DE2J65 C68:DE6C65 E@ G@E6 :? u=@C:52 F?E:= |2C49 a_[ a_a_[ 925 2 u=@C:52 5C:G6C\=:46?D6 C64@C5 CF??:?8 E@ u63CF2CJ a_ab[ 2?5 <6AE 2 H9@=6 >6DD @7 AC@A6CEJ[ EC2G6=[ 5665D[ DA6?5:?8[ 2?5 72>:=J 3FD:?6DD E:65 2C@F?5 $2?E2 #@D2 q6249] k^DA2?mk^Am
kA 5:ClQ=ECQmkDA2?m%92E :D E96 AC@3=6>] %F36CG:==6’D C6D:56?4J A@=642E :D 3@E9 p=232>2 2?5 u=@C:52 — F?E:= D@>63@5J 24EF2==J @A6?D E96 3@I 2?5 =@@<D] p?5 :E’D 8FE C6E49:?8]k^DA2?mk^Am
kA 5:ClQ=ECQmkDA2?mx? a_`g[ E92E A@=642E DFC6 =@@<65 =:<6 :E H2D D=66A:?8 :? u=@C:52] #6A@CED D2J %F36CG:==6 G@E65 :? u=@C:52 :? E96 >:5E6C> 6=64E:@?[ E96? C68:DE6C65 E@ G@E6 :? p=232>2 @? |2C49 ag[ a_`h[ 2 H66< 367@C6 2??@F?4:?8 9:D $6?2E6 3:5] %96 D2>6 C6A@CE:?8 D2JD E96 pF3FC? AC@A6CEJ 96 FD65 2D 9:D C68:DEC2E:@? 255C6DD H2D @H?65 3J 9:D D@? 2?5 H:76[ ?@E A=2:?=J 3J %F36CG:==6 9:>D6=7] k^DA2?mk^Am
kA 5:ClQ=ECQmkDA2?m%96? 2=@?8 4@>6D 2? p=232>2 E2I C6EFC? 4=2:>:?8 A2CE\J62C p=232>2 C6D:56?4J DE2CE:?8 pF8] `[ a_`g] u:?6] !FE E92E :? E96 3@I E@@] qFE E92E 5@6D ?@E >2<6 E96 u=@C:52 6G:56?46 G2?:D9] x7 2 >2? D2JD 96 >@G65 E@ p=232>2 :? pF8FDE[ E96? EFC?D 2C@F?5 2?5 G@E6D :? u=@C:52 :? }@G6>36C[ E92E :D ?@E 2 4=62? >@G6] %92E :D @?6 3@@E :? E96 C65 5:CE 2?5 @?6 7=:A\7=@A :? E96 !2?92?5=6]k^DA2?mk^Am
kA 5:ClQ=ECQmkDA2?mx? |2C49 a_`h[ %F36CG:==6 D=2AD 2? p=232>2 DE:4<6C @? E96 3@I] w6 C68:DE6CD E@ G@E6 :? p=232>2] w6 7:=6D 9:D $6?2E6 42?5:524J FD:?8 2? pF3FC? 255C6DD] %9@D6 724ED >2EE6C] qFE E96J 5@ ?@E 6>AEJ E96 u=@C:52 D:56 @7 E96 3@I] q642FD6 E96 3:8 @=’ u=@C:52 G@E6C\C68:DEC2E:@? A@=642E H2D DE:== D:EE:?8 E96C6]k^DA2?mk^Am
kA 5:ClQ=ECQmkDA2?m(2=E@? r@F?EJ C64@C5D D9@H65 %F36CG:==6 C6>2:?65 @? u=@C:52’D G@E6C C@==D 7@C C@F89=J 2 J62C 27E6C C68:DE6C:?8 :? p=232>2 2?5 2=>@DE 2 J62C 27E6C =2F?49:?8 9:D $6?2E6 42>A2:8?] %92E >62?D 5FC:?8 E96 E:>6 96 ?@H ?665D E@ 4@F?E 2D p=232>2 C6D:56?4J[ 96 H2D DE:== C68:DE6C65 :? u=@C:52 E@@] %96 u=@C:52 C68:DEC2E:@? H2D ?@E 42?46=65 F?E:= |2C49 a_[ a_a_] k^DA2?mk^Am
kA 5:ClQ=ECQmkDA2?m%92E 52E6 :D E96 D<F?< F?56C E96 A@C49] %96 p{ v~! 5:5 ?@E H2?E E@ A@<6 :E]k^DA2?mk^Am
kA 5:ClQ=ECQmkDA2?mq642FD6 @?46 J@F =@@< 2E G@E6C 5@>:4:=6 9@?6DE=J[ E96 4=62?\3C62< 52E6 :D |2C49 a_[ a_a_] x7 %F36CG:==6’D p=232>2\@?=J C6D:56?4J 4=@4< DE2CED E96?[ D6G6? J62CD CF?D @FE :? |2C49 a_af — 27E6C E96 a_ae 8@G6C?@C’D 6=64E:@?] %96 p{ v~! 4C65:E65 E96 p=232>2 724EDi E2I C6EFC?D[ p=232>2 G@E6C C68:DEC2E:@?[ 2? p=232>2 5C:G6C\=:46?D6 4=2:>[ =2E6C p=232>2 G@E:?8[ 2?5 $6?2E6 D6CG:46] %96? :E 564=2C65 E96 6G:56?46 “4@?4=FD:G6]” k^DA2?mk^Am
kA 5:ClQ=ECQmkDA2?mqFE E92E 4@?4=FD:@? :D =:<6 H6:89:?8 2 4@H H:E9 :ED C62C 6?5 @77 E96 D42=6]k^DA2?mk^Am
kA 5:ClQ=ECQmkDA2?mw@H 42? |2C49 a_`h p=232>2 G@E6C C68:DEC2E:@? 36 A@H6C7F= AC@@7 @7 p=232>2 5@>:4:=6[ H9:=6 u=@C:52 G@E6C C68:DEC2E:@? E9C@F89 |2C49 a_a_ H6:89D ?@E9:?8n %92E 2:?’E ;F58:?8] %92E’D 4@@<:?8 E96 DE6H 2?5 =62G:?8 @FE E96 >62E]k^DA2?mk^Am
kA 5:ClQ=ECQmkDA2?mp C62= 962C:?8 H@F=5 92G6 42==65 E96 A6@A=6 H9@ 4@F=5 2?DH6C E96 C62= BF6DE:@?D] !FE %F36CG:==6 F?56C @2E9] !FE $FK2??6 %F36CG:==6 F?56C @2E9] r2== E96 AC@A6CEJ 7@=<D] r2== E96 E2I AC6A2C6CD] pD< H9@ =:G65 H96C6[ H9@ D:8?65 H92E[ H9@ 4=2:>65 H92E[ 2?5 H9J E96 u=@C:52 G@E6C C68:DEC2E:@? DE2J65 24E:G6 F?E:= a_a_]k^DA2?mk^Am
kA 5:ClQ=ECQmkDA2?mx?DE625[ E96 3@I DE2J65 D9FE] %96 p{ v~! 2??@F?465 E96 962C:?8 H2D 4=@D65 E@ C6A@CE6CD 2?5 A2CEJ >6>36CD[ 2?5 E92E 5:D4@G6CJ >2E6C:2=D H6C6 A=2465 F?56C 2 AC@E64E:G6 @C56C] |4u66E6CD D2:5 96 D@F89E 56A@D:E:@?D @7 %F36CG:==6[ $FK2??6[ A6@A=6 H:E9 5:C64E <?@H=6586 @7 H96C6 E96 4@FA=6 =:G65[ 2?5 E2I AC@76DD:@?2=D[ 3FE H2D E@=5[ “?@?6 @7 E9:D H:== 36 2==@H65]” k^DA2?mk^Am
kA 5:ClQ=ECQmkDA2?m%92E :D $49Cö5:?86C’D !@=642E H:E9 2 A25=@4< @? E96 3@I] %96 p{ v~! D2:5 :E =@@<65 :?D:56] qFE :E H@F=5 ?@E =6E E96 AF3=:4 D66] xE H@F=5 ?@E =6E E96 AC6DD H2E49] xE 5:5 ?@E =6E E96 DEC@?86DE 724ED 86E E6DE65 :? E96 @A6?] %96? :E 2??@F?465 E96 A@=642E H2D p=232>2]k^DA2?mk^Am
kA 5:ClQ=ECQmkDA2?m(6==[ 3=6DD E96:C 962CED[ E92E :D ?@E 9@H ECFE9 H@C<D]k^DA2?mk^Am
kA 5:ClQ=ECQmkDA2?m%F36CG:==6’D p=232>2 DE@CJ :D 3F:=E @? DA2CD6 A2A6CH@C<] w:D u=@C:52 DE@CJ :D 3F:=E @? 4@?5F4Ei G@E:?8 :? u=@C:52[ DE2J:?8 C68:DE6C65 :? u=@C:52[ 42CCJ:?8 u=@C:52 =:46?D:?8 :?5:42E@CD[ <66A:?8 AC@A6CEJ 2?5 72>:=J 3FD:?6DD 2C@F?5 $2?E2 #@D2 q6249[ 2?5 24E:?8 7@C J62CD =:<6 E96 !2?92?5=6 H2D DE:== 9@>6]k^DA2?mk^Am
kA 5:ClQ=ECQmkDA2?m%96 H9@=6 E9:?8 4@>6D 5@H? E@ @?6 52E6ik^DA2?m kDA2?m|2C49 a_[ a_a_]k^DA2?m kDA2?m%92E :D H96? E96 u=@C:52 G@E6C\C68:DEC2E:@? E:6 H2D 7:?2==J 4FE] %92E :D E96 7:CDE 4=62? p=232>2\@?=J 52E6j %F36CG:==6 >:DD6D E96 D6G6?\J62C C6BF:C6>6?E 7@C E96 a_ae 8@G6C?@C’D C246] k^DA2?mk^Am
kA 5:ClQ=ECQmkDA2?m$@ E96 A2CEJ 5:>>65 E96 =:89ED[ D9FE E96 32C? 5@@C[ <6AE E96 A@=642E :? E96 3@I[ 2?5 E@=5 p=232>2 G@E6CD[ “}@E9:?8 E@ D66 96C6 — A:?49 J@FC ?@D6]”k^DA2?mk^Am
kA 5:ClQ=ECQmkDA2?mqFE E96J >:89E 2D H6== 92G6 =:E 2 >2E49 2?5 E@DD65 :E @? E@A[ 3642FD6 6G6CJ3@5J 42? DE:== D>6== u=@C:52 =:?86C:?8 :? E96 2:C[ H6’C6 p{{ 82DA:?8 7@C 2:C[ 2?5 E96C6 :D?’E 2 7C6D9 3C66K6 E@ 36 7@F?5]k^DA2?mk^Am
k9a 5:ClQ=ECQmkDA2?m%:> |4!92:=k^DA2?mk^9am
kA 5:ClQ=ECQmkDA2?mW2? 24EF2= p=232>2 C6D:56?EXk^DA2?mk^Am
(0) comments
Welcome to the discussion.
Log In
Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.