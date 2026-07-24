Alabama is at a crossroads. Across the country, data centers - the massive digital engines powering artificial intelligence, cloud computing, and modern business - are reshaping local economies. Now they’re arriving here - from Huntsville to Montgomery, and to rural counties throughout the state that have never seen billion-dollar tech investment.
Some state leaders see these projects as a revenue and jobs generator that represent an economic transformational opportunity for Alabama’s future. Other state leaders warn that without transparency and comprehensive statewide planning, we risk letting outside corporations make decisions that should belong to Alabama families.
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