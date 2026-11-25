To the editor:
(Reply to D. Carroll’s Nov. 4th letter to the editor regarding Holbert’s “Damn the Torpedoes” column of 10/7/26.)
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