To the editor:
Vacations are great opportunities to reflect. As summer vacations span the 250th anniversary of our Declaration of Independence, it’s a great opportunity to reflect on what that document has brought forth. Stated another way, it’s a great opportunity to reflect on what it means to be “American.”
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