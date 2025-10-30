Fairhope

A landmark that stood watch over the corner of Fairhope and Church Street for more than a century is gone. Known to most locals as Fairhope Hardware, the building had many names and served many purposes since it opened its doors 103 years ago. 

But as of late September, the City of Fairhope issued a demolition permit allowing its current owners, Sildi, LLC, to tear down this quiet symbol of the ideals on which the town was founded. The decision by Sildi – and by extension, the city’s Building and Permitting Department – is, in my humble opinion, both short-sighted and perfectly emblematic of our times.

