glory

Now I know what I saw in the spring of 1965: a glory.

I was a Capt. in the U.S. Army Medical Corps flying in a Med Evac chopper from 8th Field Hospital in Nha Trang to the 3rd Field Hospital in Saigon. I looked out the window and saw the shadow of the Huey with the colored ring.

