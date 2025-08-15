The ruling by Mobile County Circuit Judge Jill P. Phillips last week granting Youthful Offender status to Dawson Rogers — the 17-year-old charged with the murder of my son, Nolan McDavid — sends a dangerous and devastating message to this community: It is acceptable to drive intoxicated, at extreme speeds, kill someone, and walk away with a sealed record and a soft, capped sentence.

Let me be clear — this was not a momentary lapse in judgment. This was a deliberate choice to drink, get behind the wheel, and drive at 117 miles per hour. It was a choice that ended my son’s life instantly and forever altered mine. Nolan’s death was not an “accident.” It was the direct result of recklessness and disregard for human life.

