FBI South Baldwin immigration

The FBI's Mobile Field Office conducted an immigration enforcement action in South Baldwin County Monday morning.

 Photos provided by the FBI's Mobile Field Office

Good reporting by Grant, well researched and fair minded (Cover, 9/17/25).

My personal opinion is that this administration is ignoring due process by not allowing legal representation and a hearing in front of an Immigration judge. For 50 years, both parties have mostly ignored illegal immigration. We’ve basically “invited” people to come here! Now we have decided to illegally enforce laws that we all ignored and treat immigrants with a basic lack of human decency!

