Good morning!
I suppose there are a couple of ways to look at the Republican side of Alabama’s results in Tuesday night’s election.
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(1) comment
If Jones had been the “bigger man” and released his tax returns rather than play his game of “show me yours and I’ll show you mine” he might be governor elect, but he had residency questions too.
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