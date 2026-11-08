Good morning!

I suppose there are a couple of ways to look at the Republican side of Alabama’s results in Tuesday night’s election. 

Rob Holbert is a co-publisher and managing editor of Lagniappe. He can be emailed at rholbert@lagniappemobile.com

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(1) comment

Steve Nelson
Steve Nelson

If Jones had been the “bigger man” and released his tax returns rather than play his game of “show me yours and I’ll show you mine” he might be governor elect, but he had residency questions too.

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