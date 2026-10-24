Good morning!
Judging from the 923 emails and texts I’ve received since Tuesday, I’m guessing y’all are at least mildly interested in how the city of Mobile recently lost nearly $15 million to scammers.
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