Good morning!
kAm~?6 @7 E96 E9:?8D >J H:76 2?5 x 6?;@J EC6>6?5@FD=J 23@FE @FC =:EE=6 D=:46 @7 962G6? @? E96 EC2D9J D:56 @7 E96 32J :D H2E49:?8 E96 3:8 D9:AD 4@>6 3J] $96 DE:== 86ED 7:C65 FA 6G6CJ E:>6 E96 4CF:D6 D9:A 8@6D 3J]k^Am
kAmvC@H:?8 FA @? E96 |:DD:DD:AA: $@F?5[ E96C6 H2D?’E >F49 3:8 D9:A G:6H:?8[ 2D E96J H@F=5 92G6 925 E@ A=@H E9C@F89 c_ 766E @7 >F5 E@ 86E H:E9:? G:6H:?8 5:DE2?46] %96 !2D428@F=2 D9:A 492??6= H2D <:?5 @7 3=@4<65 @77 3J x?82==D $9:A3F:=5:?8 2?5 E96 3:8 3@JD DE2J65 D@FE9 @7 w@C? xD=2?5 F?E:= E96J 9:E E96 492??6=]k^Am
kAm(96? x H2D 86EE:?8 >J >2DE6C’D 568C66 :? }6H ~C=62?D — E649?:42==J E96 568C66 H2D :? 4@>>F?:42E:@?D[ 3FE x AFE :? 6?@F89 9@FCD DEF5J:?8 H92E E96 4:EJ 925 E@ @776C E92E 2 568C66 :? }6H ~C=62?D H@F=5 92G6 366? 7:EE:?8 — >J 27E6C?@@?D H6C6 @7E6? DA6?E CF??:?8 @? E96 =6G66 DH62E:?8 @FE E96 AC6G:@FD ?:89E’D C6D62C49 2?5 DE@AA:?8 E@ H2E49 E96 D9:AD 8@ 3J @? E96 |:89EJ |:DD:DD:AA:]k^Am
kAmx 925?’E 8:G6? 2 =@E @7 E9@F89E E@ 9@H >F49 C@=6 :? 32J =:76 E96D6 3:8 D9:AD A=2J H96? H6 >@G65 96C6] %96J’C6 ?@E ;FDE 9F=<:?8 >2DD6D D=@H=J 4CF:D:?8 3J[ E96J’C6 24EF2==J 2 A2CE @7 E96 64@DJDE6>[ =:<6 :E @C ?@E] %96 7:CDE E:>6 x D2H 2 H2<6 E92E =@@<65 3:8 6?@F89 E@ 92?8 `_ @? 4C2D9:?8 :?E@ E96 C:A C2A[ :E H2D D9@4<:?8] %92E :E H2D?’E @?6 H2G6 3FE >2J36 a_ H2D 2=D@ 2 DFCAC:D6]k^Am
kAm|2?J E:>6D x’G6 D66? E96 H2E6C >:CC@C 7=2E 2?5 E96 H2<6 7C@> 2 A2DD:?8 42C8@ D9:A E9C@HD >F=E:EF56D @7 H2G6D E92E 2C6 :? EFC? 42F89E 3J E96 3C66K6[ 4C62E:?8 >@C6 H2G6D E92E =2DE 7@C a_ >:?FE6D @C >@C6] %92E’D 2 =@E @7 A@F?5:?8 @? E96 3F=<9625D 2?5 @E96C DECF4EFC6D[ 3FE :E :D 23D@=FE6=J 2 A2CE @7 H92E 92AA6?D 52:=J @? |@3:=6 q2J]k^Am
kAm%9:D H66<[ D9:A H2E496CD 8@E 2? F?FDF2= EC62E 2D @?6 9:DE@C:4 D9:A H2D E@H65 @FE @7 E96 32J ;FDE :? E:>6 7@C 2?@E96C E@ 36 92F=65 :?] $@CE @7 2 492?8:?8 @7 E96 8F2C5 @7 @?46\8=@C:@FD D9:AD @? E96:C H2J E@ >66E E96:C C6DA64E:G6 6?5D]k^Am
kAm%96 72>65 @462? =:?6C $$ &?:E65 $E2E6D D9@H65 FA :? |@3:=6 :? |2C49 @7 a_ad E@ 36 DEC:AA65 5@H? E@ E96 3@?6D 7@C C6AFCA@D:?8 2D E96 H@C=5’D =2C86DE >2?\>256 C667 @77 E96 4@2DE @7 s6DE:?] &?7@CEF?2E6=J[ x >:DD65 :E 4@>:?8 :?E@ A@CE E92E 52J] $96 H2D 5C28865 @FE 62C=J E9:D H66< =@@<:?8 AC6EEJ F?:>AC6DD:G6[ H:E9 96C D>@<6DE24<D 8@?6 2?5 A@CE 9@=6D 2== C6>@G65]k^Am
kAm%96 $$&$ H2D DFAA@D65 E@ 36 DF?< @? %9FCD52J[ 3FE E96 D4965F=6 >@G65 FA 2 52J DFAA@D65=J 5F6 E@ 2 A@E6?E:2= H62E96C 492?86] x DE:== E9:?< E96J >2J 92G6 >@G65 E96 E:>6=:?6 FA 3642FD6 2 8C@FA 925 7:=65 2? :?;F?4E:@? E@ 92G6 E96 D:?<:?8 DE@AA65 3642FD6 E96J 925 D@>6 4@4<2>2>:6 :562 @7 C67FC3:D9:?8 E96 =:?6C 2?5 >2<:?8 :E 2 >FD6F>] p ;F586 D=2AA65 E96 :?;F?4E:@? 5@H? =2DE uC:52J[ 2?5 2? 2>6?565 C6BF6DE E96 7@==@H:?8 52J[ 3FE E96C6 H2D DE:== 2 492?46 @7 E96 7@=<D 7:=:?8 282:?]k^Am
kAm|2J36 :E H2D H62E96C\C6=2E65[ 3FE :E 2=D@ 76=E 2 =:EE=6 =:<6 E96J H6C6 ;FDE ECJ:?8 E@ 8@ 29625 2?5 D<:?< 96C 367@C6 E96 4@FCED 8@E :?G@=G65]k^Am
kAmp 9F86 ?F>36C @7 3@2ED H6C6 @? 92?5 @77 E96 4@2DE @7 u=@C:52 (65?6D52J E@ H2E49 E96 $$ &?:E65 $E2E6D D:?<[ 3FE 2=>@DE 2== @7 E96> H6?E 9@>6 5:D2AA@:?E65] s6DA:E6 92G:?8 H2E6C AF>A65 :?[ 2?5 5@@CD 2?5 A2?6=D C6>@G65[ D96 ;FDE H@F=5?’E D:?<] pAA2C6?E=J E96C6 H6C6 D@>6 >2;@C :>AC@G6>6?ED :? @462? =:?6C 3F@J2?4J 36EH66? %:E2?:4 2?5 E96 $$ &?:E65 $E2E6D]k^Am
kAm$@>6H96C6 2C@F?5 g A]>] — =@?8 27E6C 52C< — D96 C@==65 @G6C @? 96C D:56 2?5 7:?2==J D2?< E@ E96 3@EE@>[ =2?5:?8 FAC:89E 2D :?E6?565]k^Am
kAmpD 2== @7 E92E H2D 92AA6?:?8[ E96 &$$ t?E6CAC:D6 — E96 H@C=5’D 7:CDE ?F4=62C\A@H6C65 2:C4C27E 42CC:6C — H2D :? 2 9@=5:?8 A2EE6C? ?@E 72C 2H2J] $96 925 366? AF==65 5@H? 7C@> E96 62DE 4@2DE 2?5 >256 96C 8C2?5 6?EC2?46 :?E@ |@3:=6 q2J 62C=J uC:52J >@C?:?8] %92E[ x H2D ?@E >:DD:?8]k^Am
kAmxE H2D 2 H@C<\7C@>\9@>6 52J :? @C56C E@ H2E49 E96 t?E6CAC:D6 AF==65 A2DE E96 9@FD6] %96 DA64E24=6 H2D H@CE9 >:DD:?8 H92E6G6C 5@F89?FED[ 4@@<:6D @C @E96C 72EE6?:?8 EC62ED D@>6@?6 5@F3E=6DD=J 3C@F89E E@ H@C< E92E >@C?:?8] WxE’D 2 49C@?:4 :DDF6]Xk^Am
kAmx’5 ?6G6C D66? 2? 2:C4C27E 42CC:6C H:E9 >J @H? 6J6D] xE H2D 9F86 2?5 925 2 425C6 @7 EF8D AFD9:?8 2?5 AF==:?8 :E E9C@F89 E96 |@3:=6 $9:A r92??6=] !6C764E H62E96C 96=A65 E96 677@CE] %96 32J H2D 7=2E 2?5 E96 D<J 4CJDE2= 3=F6] !6@A=6 =:?65 FA 2== E96 H2J 5@H? q2J uC@?E #@25 E@ H2E49]k^Am
kAm#6A@CE6C zJ=6 w2>C:4< 925 DE2CE65 9:D 52J @? s2FA9:? xD=2?5 2D 52J=:89E 3C@<6 E@ E2=< E@ E96 4C@H5D 82E96C65 E96C6 E@ H2E49 E96 q:8 t C@== :?] x H@?’E DE6A @? 9:D DE@CJ[ 3FE 4964< @FE E9:D 4@>:?8 H66<’D 4@G6C DE@CJ]k^Am
kAm%96 t?E6CAC:D6 H:== 36 4@>A=6E6=J 5:D>2?E=65 :? @FC A@CE[ 2?5 >2J 36 ;FDE E96 7:CDE @7 :ED <:?5 E@ 4@>6 96C6 7@C E92E AFCA@D6] %92E 6?E:C6 4=2DD @7 2:C4C27E 42CC:6CD :D D6E E@ 36 5:D>2?E=65 @G6C E96 ?6IE D6G6C2= J62CD]k^Am
kAmx 925 G:D:@?D @7 E96 t?E6CAC:D6 4@>:?8 :? =2E6 :? E96 52J 2?5 92G:?8 2 A2CEJ H96C6 A6@A=6 6:E96C 925 E@ 5C6DD =:<6 E96J H6C6 :? E96 }2GJ @C 492C24E6CD 7C@> “$E2C %C6<]” xE H2D 2 8@@5 :562[ 3FE D96 2CC:G65 72C E@@ 62C=J :? E96 52J 7@C DF49 D:==:?6DD] ~9 H6==]k^Am
kAm%96 $$&$ 2?5 E96 t?E6CAC:D6 H6C6 3@E9 9:DE@C:4 :? E96:C @H? H2JD[ D@ :E H2D 4@@= E@ 92G6 E96> 2=>@DE A2DD @?6 2?@E96C] x 5@?’E <?@H :7 E96C6’== 36 2?J @AA@CEF?:EJ E@ 4=:>3 FA @? E96 q:8 t’D 7=:89E 564< 367@C6 E96 “5:D>2?E=:K2E:@?” 368:?D[ 3FE :E H@F=5 36 72D4:?2E:?8]k^Am
kAmxE H2D ?:46 7@C E96 32J E@ AFE @? 2 D9@H 7@C FD E9:D H66< 2?5 2 8C62E 6I2>A=6 @7 H9J :E’== 36 D@ 8C62E H96? qC@@<=6J 3J E96 q2J :D @A6? 2?5 6G6CJ@?6 92D 2 492?46 E@ D:E 2?5 H2E49 E96 D9:AD C@== :?]k^Am
k9C ^m
k9am{6E E96 =:89E D9:?6k^9am
kAmk:>8 DEJ=6lQ>2I\H:5E9i ca_AIj H:5E9i `__Tj 96:89Ei 2FE@jQ DC4lQ9EEADi^^3=@I:>286D]49:428@a]G:A]E@H??6HD]4@>^=28?:2AA6>@3:=6]4@>^4@?E6?E^E?4>D^2DD6ED^Gb^65:E@C:2=^f^`4^f`4g4f3h\6b4c\c5he\hcd`\53_gb67__6b7^e27gf7_b5eg63]:>286]A?8Q 2=ElQ{28?:2AA6 p=232>2 |65:2 !C@;64E =@8@Q ^mk^Am
kAmw6C6’D 2? F?56CDE2E6>6?E — E96 ?6HDA2A6C 3FD:?6DD 92D 492?865 @G6C E96 A2DE a_ J62CD]k^Am
kAmx DA6?E D6G6C2= 9@FCD %9FCD52J 2E E96 &?:G6CD:EJ @7 $@FE9 p=232>2’D 2??F2= r@>>F?:42E:@?D s2J E2=<:?8 E@ DEF56?ED 23@FE {28?:2AA6 :? A2CE:4F=2C 2?5 E96 ?6HD 3FD:?6DD :? 86?6C2=] %96 D6DD:@? 2=D@ 5@F3=65 2D 2 E96C2AJ D6DD:@? 7@C E96D6 J@F?8 A6@A=6 7C62<:?8 @FE 23@FE H92E px :D 8@:?8 E@ >62? 7@C E96:C 7FEFC6 2DA:C2E:@?D]k^Am
kAm%96 @?=J C62= :?DA:C2E:@? x 4@F=5 AC@G:56 :D E92E ?@3@5J C62==J <?@HD H92E’D F=E:>2E6=J 8@:?8 E@ 92AA6? 2?5 ?62C=J 6G6CJ AC@76DD:@? :D 724:?8 E96 :DDF6 E@ @?6 568C66 @C 2?@E96C[ D@ E96J >:89E 2D H6== <66A ECJ:?8 E@ 5@ D@>6E9:?8 E96J =@G6]k^Am
kAmx 5:5 E6== E96> E92E E96 @?6 E9:?8 x 2> 46CE2:? @7 :D E92E A6@A=6 2C6?’E 8@:?8 E@ DE@A ?665:?8 244FC2E6=J C6A@CE65 ?6HD[ 2?5 x 5@?’E D66 2CE:7:4:2= :?E6==:86?46 6G6C C6A=24:?8 H92E 9F>2? C6A@CE6CD 42? 5@]k^Am
kAm%96 AC6DDFC6D @7 px 92G6 E2<6? E96 =625 @? 2 H9@=6 E62> @7 @E96C AC6DDFC6D E92E 92G6 42FD65 D@ >2?J ?6HDA2A6CD E@ 6:E96C D42=6 324< @C DE@A AF3=:D9:?8 @G6C E96 A2DE 564256] %9:D 92D =65 E@ 5:776C6?E H2JD @7 E9:?<:?8 :? E6C>D @7 9@H E@ <66A 4@>>F?:E:6D’ ?6HDA2A6CD 8@:?8] %@ E92E 6?5[ >2?J ?6HDA2A6CD 92G6 6:E96C 364@>6 ?@?\AC@7:E @C82?:K2E:@?D @C 4C62E65 492C:E23=6 7@F?52E:@?D E@ 96=A D64FC6 E96 7FEFC6]k^Am
kAm%96 {28?:2AA6 p=232>2 |65:2 !C@;64E W{p|!X 92D 366? 4C62E65 E@ AC6D6CG6 AF3=:4 D6CG:46 :?G6DE:82E:G6 ;@FC?2=:D> :? $@FE9 p=232>2 2?5 E9C@F89@FE E96 DE2E6] ~FC 8@2= :D E@ C2:D6 S` >:==:@? @G6C E96 ?6IE 7:G6 J62CD E@ 4C62E6 2 DFDE2:?23=6 7F?5 E92E 86?6C2E6D 2??F2= 5:G:56?5D E@ 6IA2?5 E96 ?F>36C @7 AF3=:4 D6CG:46 2?5 :?G6DE:82E:G6 ;@FC?2=:DED :? @FC ?6HDC@@>]k^Am
kAm%96 7F?5 :D >2?2865 3J E96 p=E6C?2E:G6 }6HDH66<=J u@F?52E:@?[ 2? @C82?:K2E:@? H6’G6 366? :?G@=G65 H:E9 7@C ?62C=J a_ J62CD] xE @776CD 2 H2J 7@C E9@D6 H9@ 36=:6G6 :? @FC H@C< 2?5 >:DD:@? 2 E2I\565F4E:3=6 H2J E@ DFAA@CE FD H:E9 2 @?6\E:>6[ >@?E9=J @C 2??F2= 4@?EC:3FE:@?]k^Am
kAm(6 H2?E E@ >2<6 DFC6 H6 2C6 2=H2JD 23=6 E@ D9:?6 2 =:89E @? E96 A6@A=6 2?5 25>:?:DEC2E:@?D H9@ D92A6 @FC DE2E6 7C@> 4:EJ 92==D E@ E96 8@G6C?@C’D >2?D:@?[ H9:=6 2=D@ 6?DFC:?8 @FC 2C62 92D 2 =@42==J @H?65 ?6HD D@FC46[ H9@ ECF=J 42C6D 7@C E9:D 4@>>F?:EJ[ 7@C 86?6C2E:@?D E@ 4@>6]k^Am
kAmx7 J@F’C6 :?E6C6DE65 :? 96=A:?8 E@ DFAA@CE E92E >:DD:@? 2?5 96=A:?8 FD DFDE2:? 2?5 6IA2?5 H92E H6 5@ 7@C E9:D 4@>>F?:EJ[ A=62D6 4964< @FE {p|!]k^Am
kAmk2 9C67lQ9EEADi^^2=E?6HD7@F?52E:@?]@C8^=28?:2AA6\2=232>2\>65:2\AC@;64E^Qm$FAA@CE E96 {28?:2AA6 p=232>2 |65:2 !C@;64Ek^2mk^Am
k9C ^m
k9am(92E 4@F=5 :E 36nk^9am
kAmk:>8 DEJ=6lQ>2I\H:5E9i `__Tj H:5E9i `__Tj 96:89Ei 2FE@jQ DC4lQ9EEADi^^3=@I:>286D]49:428@a]G:A]E@H??6HD]4@>^=28?:2AA6>@3:=6]4@>^4@?E6?E^E?4>D^2DD6ED^Gb^65:E@C:2=^f^3d^f3d442f4\f44f\cafd\366`\gc`chcdegd44^e27gf672c7bhc]:>286]A?8Q 2=ElQx>28:?65 C@==6C 4@2DE6C D@FE9 @7 5@H?E@H? |@3:=6Q ^mk^Am
kAmk6>mpx\86?6C2E65 4@?46AE :==FDEC2E:@?]k^6>mk^Am
kAmx 92G6 E@ 25>:E[ |2J@C $A:C@ r96C:@8@E:D 92D >J :>28:?2E:@? DA:??:?8 27E6C 96 E@DD65 @FE E9:D ?F886E 2E %F6D52J’D r:EJ r@F?4:= >66E:?8ik^Am
kAm“|2J36 3J E96 6?5 @7 E9:D J62C[ :7 ?@E E96 368:??:?8 @7 ?6IE J62C[ H6 2C6 8@:?8 E@ 36 23=6 E@ 2??@F?46 D@>6E9:?8 E92E x E9:?< H:== 36 2D EC2?D7@C>2E:@?2= 2D p:C3FD 564:5:?8 E@ =@42E6 96C6[” r96C:@8@E:D D2:5] “%9:D H:== 36 D@>6E9:?8 E92E 23D@=FE6=J 492?86D E96 7246 @7 @FC C68:@? 7@C >2?J J62CD E@ 4@>6]”k^Am
kAm%9:D G6:=65 2??@F?46>6?E 42>6 5FC:?8 2 5:D4FDD:@? @7 7@FC E2I :?4C6>6?E2= 7:?2?4:?8 W%xuX 5:DEC:4ED 9:KK@?6C H2?ED E@ D66 4C62E65 24C@DD E@H?]k^Am
kAmx7 E2=<:?8 23@FE 2 “EC2?D7@C>2E:@?2=” AC@;64E E92E “23D@=FE6=J 492?86D E96 7246 @7 @FC C68:@?” :D?’E 6?@F89 E@ 86E J@FC 2EE6?E:@?[ E96 >2J@C 2=D@ DE2CE65 E2=<:?8 23@FE >@G:?8 E96 >6EC@ ;2:= 2?5 @E96C 3FD:?6DD6D E92E 2C6?’E “4@>A=6>6?E2CJ E@ 9@E6=D[ 32CD 2?5 C6DE2FC2?ED” 2H2J 7C@> E96 H2E6C7C@?E 2C62D D@FE9 @7 5@H?E@H?]k^Am
kAmx 92G6 E@ 25>:E E92E <:?5 @7 E2=< — 2D 6I4:E:?8 2D :E :D — 8:G6D >6 2 =:EE=6 |:<6 s@H !%$s] |:<6 :?5665 DE2CE65 2?5 4@>A=6E65 2 ?F>36C @7 3:8 AC@;64ED 5FC:?8 9:D J62CD :? @77:46[ 3FE x’G6 2=D@ =:DE6?65 E@ 9:> E2=< 23@FE 2 3@2E=@25 @7 9F86 AC@;64ED E92E ?6G6C 42>6 E@ 7CF:E:@?] s@H :D 2 4@?DF>>2E6 A@D:E:G6 E9:?<6C 2?5 2 ?2EFC2= D2=6D>2?[ D@ E96 3:8 G:D:@? H2D 2=H2JD @? 9:D >:?5]k^Am
kAm|2J@C $A:C@ 2=D@ D66>D E@ 36 2 AC@A@?6?E @7 6?G:D:@?:?8 E96 7FEFC6 J@F H2?E[ 3FE 96 92D?’E J6E 9F?8 2?JE9:?8 @FE E96C6 E92E 5:5?’E 92AA6?[ D@ E96C6’D ?@ C62D@? ?@E E@ 8:G6 9:> E96 36?67:E @7 E96 5@F3E] x >62?[ D@>6E9:?8 2D 3:8 2?5 EC2?D7@C>2E:@?2= 2D p:C3FD 92AA6?:?8 96C6 :D 567:?:E6=J 6I4:E:?8]k^Am
kAmr:EJ r@F?4:=>2? q6? #6J?@=5D 5:5?’E 2AA62C E@ 36 2D :?E6C6DE65 :? 3=:?5=J 7@==@H:?8 E96 >2J@C’D =625[ E9@F89] %96J’G6 366? 8@:?8 2C@F?5 23@FE E96 %xu AC@A@D2=D 2?5 #6J?@=5D H2?ED E@ D66 E96 42C5D @? E96 E23=6 367@C6 E96 4@F?4:= 28C66D E@ G@E:?8 7@C E96D6 5:DEC:4ED E92E H:== 92G6 E96 67764E @7 D9:7E:?8 E2I 5@==2CD :?E@ 5:776C6?E 3F4<6ED]k^Am
kAmw:D A@D:E:@? :D F?56CDE2?523=6 2?5 9@A67F==J E96C6’D 2? @AA@CEF?:EJ 7@C E96 >2J@C E@ D92C6 D@>6 @7 E9:D :?7@C>2E:@? H:E9 E96 4@F?4:=] x 42?’E :>28:?6 2 ECF=J EC2?D7@C>2E:@?2= AC@;64E ?@E 92G:?8 E96 4@F?4:=’D DFAA@CE]k^Am
kAmx? E96 >62?E:>6[ H6’C6 2== =67E 8F6DD:?8 H92E x% 4@F=5 36] p? p=232>2 !@H6C\E96>65 2>FD6>6?E A2C<n p 9F86 8@\42CE EC24<n %96 H@C=5’D 3:886DE s2E2 r6?E6Cn %96 $2:?ED C6=@42E:?8 E@ |@3:=6n p? t=@? |FD<\@H?65 724E@CJ E92E >2<6D 6?E6CE2:?>6?E :?5FDECJ C@3@EDn p E9:C5 >2==nk^Am
kAm$A:C@’D E2=< 23@FE >@G:?8 E96 ;2:= 2?5 @E96C 3FD:?6DD6D E@ 96=A 6IA2?5 @FC 6?E6CE2:?>6?E 2?5 E@FC:D> 7@@EAC:?E C62==J 8:G6D E96 C@3@E 32CE6?56C 724E@CJ E96@CJ D@>6 ;F:46[ 3FE x’== 25>:E :E’D 2 H:=5 8F6DD] w@H6G6C[ x H:== E2<6 7F== 4C65:E :7 E92E’D H92E :E EFC?D @FE E@ 36]k^Am
kAmpD %65 z?:89E 72>@FD=J D2:5 :? “r255JD924<[” “(6==[ H6’C6 H2:E:?8P”k^Am
kAmk:>8 DEJ=6lQ>2I\H:5E9i dc_AIj H:5E9i `__Tj 96:89Ei 2FE@jQ DC4lQ9EEADi^^3=@I:>286D]49:428@a]G:A]E@H??6HD]4@>^=28?:2AA6>@3:=6]4@>^4@?E6?E^E?4>D^2DD6ED^Gb^65:E@C:2=^d^f`^df`af4h6\eb4d\ccgh\gfg_\_agb52eae_gd^e27gf7`d45_3`]:>286]A?8Q 2=ElQ%65 z?:89E :? r255JD924<i (6==[ H6 2C6 H2:E:?8Q ^mk^Am
(0) comments
Welcome to the discussion.
Log In
Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.