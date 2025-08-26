Incumbent District 1 Mobile City Councilman Cory Penn will begin his second term in office after defeating challenger Herman Thomas Tuesday night.

Unofficial election returns show Penn, who was first elected in 2021, won 3,771 votes, while Thomas won only 1,766 votes. At the time of publication, roughly 88 percent of District 1’s precincts are reported.

Email comments and news tips to kyle@lagniappemobile.com

