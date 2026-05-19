Unofficial returns from Tuesday’s Democratic primary show State Rep. Sam Jones, D-Mobile, defeated two challengers and will advance to the November general election. The former mayor of Mobile won 1,134 votes, while challengers Jyl Hughes and Levi Wright, Jr., won 105 and 102 votes, respectively. Jones is set to face Republican Charlie Watts later this year.

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