Prep football
Photo by Tommy Hicks

Two No. 1-ranked teams, three undefeated teams, three one-loss teams and 17 teams in all from the Mobile County-Baldwin County area are headed to the Alabama High School Athletic Association (AHSAA) football playoffs that begin with first-round games this week.

The AHSAA announced the official first-round matchups following last Friday’s final games of regular season play. The list includes four Class 7A, Class 6A and Class 5A teams from the area, as well as two teams from Class 4A and Class 3A and one Class 2A team.

Email Tommy Hicks at tommy@lagniappemobile.com.

Recommended for you

(0) comments

Welcome to the discussion.

Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.

Post a comment
Stop watching this discussion.

Thank you for reading!

Please log in, or sign up for a new account and purchase a subscription to read or post comments.

Sign Up
Log In