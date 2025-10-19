Prep volleyball

Mobile Christian's Melissa Patel

 Photo by Vasha Hunt

Eighteen teams from the Mobile County-Baldwin County area qualified for the Alabama High School Athletic Association (AHSAA) South Regional volleyball tournament this week at Montgomery’s Cramton Bowl Multiplex. The three-day tournament will begin Wednesday.

Class 7A is represented by six local teams, with Class 6A and Class 5A featuring four locals teams each. Class 3A and Class 2A have two area teams competing.

