Prep tennis

The 16th annual McGill-Toolen Invitational girls’ tennis tournament presented by Century Bank, Leavell Investments and Taylor-Martino-Rowan was held over the weekend at the Mobile Tennis Center. The event featured four brackets of play with teams from four states — Alabama, Mississippi, Florida and Louisiana — competing.

Huntsville High won the A Draw bracket, with Huntsville B taking first place in the B Draw bracket. The C Draw tournament was won by Teurlings, with St. Luke’s winning the D Draw tournament.

