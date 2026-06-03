68 Ventures Bowl

Delaware players celebrate winning the 2025 68 Ventures Bowl

 File photo

The 28th annual 68 Ventures Bowl will be played the day after Christmas, Dec. 26, at South Alabama’s Hancock Whitney Stadium with a 4:30 p.m. kickoff time, bowl officials announced Wednesday. The date is nine days later than last year’s game, which was played on Dec. 17.

The game will be broadcast nationally on ESPN and will feature a matchup of teams from either the Sun Belt Conference, Conference USA or the Mid-American Conference.

Email Tommy Hicks at tommy@lagniappemobile.com.

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