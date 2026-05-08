Senior Bowl

LSU QB Garrett Nussmeier

 Photo courtesy of Panini Senior Bowl

When the final player had been picked in the recent NFL Draft it concluded with 91 participants in the Panini Senior Bowl having their names called as selected. The number included four first-round selections — Florida defensive lineman Caleb Banks (No. 18 overall) by the Minnesota Vikings, Arizona State offensive lineman Max Iheanachor (No. 21) by the Pittsburgh Steelers, Georgia Tech offensive lineman Keylan Rutledge (No. 26) by the Houston Texans and San Diego State cornerback Chris Johnson (No. 27) by the Miami Dolphins.

Senior Bowl officials released he final numbers on Thursday.

Email Tommy Hicks at tommy@lagniappemobile.com.

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