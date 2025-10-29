The Prep Picks Panel is in rare, almost unanimous agreement concerning this week’s games, the last matchups to be picked during the regular season. Of the 12 games offered — there are only 14 games on tap as 11 local teams are taking the week off and the majority of games being played are matchups among area teams — seven resulted in each of the panelists picking the same team to win, while four others resulted in 4-1 votes.

The games in which all five panelists agree include Davidson over B.C. Rain, Foley over LeFlore, St. Michael over UMS-Wright, Theodore over Blount, McGill-Toolen over Baldwin County, Cottage Hill Christian over St. Luke’s and Marbury over Elberta.

Email Tommy Hicks at tommy@lagniappemobile.com.

Recommended for you

(0) comments

Welcome to the discussion.

Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.

Post a comment
Stop watching this discussion.

Thank you for reading!

Please log in, or sign up for a new account and purchase a subscription to read or post comments.

Sign Up
Log In