Prep football

St. Michael players congratulate Brayden Smith (1) after his TD catch against Jackson in the first half 

 Photo by Mike Kittrell

There is going to be a new No. 1 team in Class 4A next week. 

For the first time ever that spot will belong to the St. Michael Catholic Cardinals, currently ranked No. 2, after they knocked off Region 1 rival Jackson 49-39 Friday night in Jackson. The win avenges two losses to the Aggies last year, the second loss coming in the Class 4A state semifinals,  when the Cardinals went 12-2 and Jackson won the state championship.

Email Tommy Hicks at tommy@lagniappemobile.com.

