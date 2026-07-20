Blue Marlin Grand Championship

A Work of Art crew accepts winning check

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A Work of Art took the top prize in last weekend’s Blue Marlin Grand Championship at The Wharf in Orange Beach, becoming the first three-time champion of the tournament, billed as “The Greatest Show in Sportfishing.”

The tournament also produced the largest-ever prize money — $2,115, 343 — for a Gulf-based tournament and a record 75 teams entered the competition.

Email Tommy Hicks at tommy@lagniappemobile.com.

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