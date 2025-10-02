In what will be a series of important regional matchups in the coming weeks one of the best of the lot takes place this week in Class 4A, Region 1 when No. 2-ranked and unbeaten St. Michael travels to Jackson to face the No. 1-ranked and defending state champion Aggies.

Last season, Jackson posted a 14-1 record, losing only to Class 6A state runner-up Saraland in its season-opening game. St. Michael has the young school’s best record ever at 12-2 a year ago, both losses coming at the hands of the Aggies, the second of those defeats in the state semifinals.

Email Tommy Hicks at tommy@lagniappemobile.com.

Tags

Recommended for you

(0) comments

Welcome to the discussion.

Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.

Post a comment
Stop watching this discussion.

Thank you for reading!

Please log in, or sign up for a new account and purchase a subscription to read or post comments.

Sign Up
Log In