Prep football

St.Michael head coach Philip Rivers

 Photo by Scott Donaldson

A year ago, St. Michael produced the best season it has ever had in its short football history, posting a 12-2 record and advancing to the Alabama High School Athletic Association (AHSAA) Class 4A state semifinals.

Since Philip Rivers arrived as the Cardinals’ head coach, the program has been on an upward trajectory. St. Michael was 5-25 in its first four seasons. Rivers, now in his fifth season at the school, has led the program to a 34-15 mark. Last year they won the first playoff game (and second and third) in school history.

