Prep baseball

Twelve Alabama High School Athletic Association (AHSAA) baseball teams from the Lagniappe coverage area will begin postseason play on Friday in best-of-three series. The first week of playoff games will include play in Class 1A through Class 6A. Teams in the Class 7A playoffs will begin postseason play next week.

The 12 area teams to begin their quest for a state championship this weekend include Bayshore Christian in Class 2A; Cottage Hill Christian in Class 3A; Bayside Academy and Orange Beach in Class 4A; Elberta, Faith Academy, St. Paul’s and UMS-Wright in Class 5A; and Theodore, Gulf Shores, McGill-Toolen and Saraland in Class 6A.

Email Tommy Hicks at tommy@lagniappemobile.com.

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