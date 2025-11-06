Cross country
Photo courtesy of AHSAA

Several area teams and individuals will participate in Saturday’s Alabama High School Athletic Association (AHSAA) cross country state meet in Moulton. In all, 24 teams from the Lagniappe coverage area will be represented.

The list of local schools with runners and/or teams in the event include Baker, Baldwin County, Bayshore Christian, Bayside Academy, Citronelle, Daphne, Davidson, Elberta, Fairhope, Faith Academy, Foley, Gulf Shores, Mary G. Montgomery (MGM), McGill-Toolen, Mobile Christian, Orange Beach, Robertsdale, Saraland, Satsuma Spanish Fort, St. Luke’s, St. Michael, St. Paul’s and UMS-Wright.

Email Tommy Hicks at tommy@lagniappemobile.com.

