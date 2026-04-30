Prep golf

The Alabama High School Athletic Association (AHSAA) golf postseason began this week with sectional tournaments. Several teams from the Mobile County-Baldwin County area, as well as individual players, fared well in the tournaments, earning advancement to the sub-state tournaments that begin on Monday, May 4.

The top four teams and individual players earned spots in the sub-state tournaments for Class 1A through Class 6A, with the top two teams and individuals moving forward in Class 7A. The sub-state tournament venues involving area teams and individual players include:

Email Tommy Hicks at tommy@lagniappemobile.com.

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