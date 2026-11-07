Prep football

Baker has advanced to the second round of the Class 6A state playoffs

 Photo by Tommy Hicks

As is usually the case, there were some surprise results in the first-round games of the AHSAA football playoffs. Likewise, those surprises lead to some interesting matchups in next week’s second-round games.

The exact number of teams headed to the second round from the Mobile County-Baldwin County area was not known this morning (Saturday, Nov. 7) as the Bayside Academy-St. James game had to be postponed Friday night because of a power outage in the area. The teams were scheduled to play at 11 a.m. today in the Private Class A game.

Email Tommy Hicks at tommy@lagniappemobile.com.

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