Prep soccer

Four girls’ teams and three boys’ teams from the Mobile County-Baldwin County area have reached the Final Four of the Alabama High School Athletic Association (AHSAA) state soccer championships. The state semifinal matches will begin Wednesday at John Hunt Park in Huntsville.

In girls’ competition, Orange Beach, St. Luke’s, St. Michael and St. Paul’s remain in the chase for a state championship. It is guaranteed at least one local girls’ team will play for a title as Orange Beach faces St. Luke’s in a Class 4A semifinal. In boys’ competition, St. Michael, St. Paul’s and Fairhope are still competing for a state crown.

Email Tommy Hicks at tommy@lagniappemobile.com.

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