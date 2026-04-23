Prep soccer

St. Paul’s William Davidson, left, and Faith Academy’s Gabriel Gachuz compete in a recent match. Both teams qualified for the state playoffs

 Photo by Mike Kittrell

The Alabama High School Athletic Association (AHSAA) boys’ and girls’ state soccer playoffs begin today (Thursday, April 24) with four matches scheduled featuring teams from the Mobile County-Baldwin County area.

In all, 16 girls’ teams and 16 boys’ teams from the area qualified for the state playoffs. The sub-state and third-round matches begin today and continue through May 2. The state tournament, to be played in Huntsville, is scheduled May 6-9.

Email Tommy Hicks at tommy@lagniappemobile.com.

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