Prep softball

Orange Beach is seeking a sixth straight state championship

 Photo courtesy of Facebook

The final area tournaments of the Alabama High School Athletic Association (AHSAA) softball postseason were completed Tuesday night, with three local tournaments being decided. With area tournaments complete, the regional tournament brackets have been filled and first-round matchups are set.

Teams from the Lagniappe coverage area will play in the South Regional in Gulf Shores, with the exception of two Class 7A teams — Baker and Alma Bryant — that will play in the Central Regional in Montgomery. All area champions and runners-up advance to regional tournaments. The regionals will begin on Monday, May 11 and continue through Thursday, May 14, weather permitting.

Email Tommy Hicks at tommy@lagniappemobile.com.

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