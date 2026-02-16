Prep basketball

With area tournaments complete and sub-regional tournaments finished the Alabama High School Athletic Association (AHSAA) boys’ and girls’ basketball postseason moves to South Regional play for teams from the Mobile County-Baldwin County area.

The South Regional will be played at Garrett Coliseum in Montgomery. The dates for regional tournament play are Feb. 17-25.

Email Tommy Hicks at tommy@lagniappemobile.com.

Tags

Recommended for you

(0) comments

Welcome to the discussion.

Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.

Post a comment
Stop watching this discussion.

Thank you for reading!

Please log in, or sign up for a new account and purchase a subscription to read or post comments.

Sign Up
Log In