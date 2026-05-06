Prep golf

The Alabama High School Athletic Association (AHSAA) sub-state golf tournaments were completed Tuesday, setting the stage for the state tournaments to be played at three different courses beginning Monday.

The AHSAA state tournament sites include a trio of Robert Trent Jones Golf Trail facilities, with Class 1A-3A boys’ and girls’ competition to be played at Highland Oaks in Dothan, the Class 4A-5A boys’ and girls’ tournaments being played at Silver Lakes in Anniston and the Class 6A-7A boys’ and girls’ tournament played at Mobile’s Magnolia Grove.

Email Tommy Hicks at tommy@lagniappemobile.com.

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