Prep volleyball

McGill-Toolen players celebrate winning the Class 7A state title

 Photo by Vasha Hunt

The Alabama High School Athletic Association (AHSAA) volleyball area tournament schedules, dates and sites are set. Area tournaments will be played from Tuesday, Oct. 14 through Thursday, Oct. 16 at the campus site of the area champion.

The top two teams from each of the area tournaments will advance to the super regional tournament, slated Wednesday, Oct. 22 through Friday, Oct. 24. The South Super Regional, where teams from the Lagniappe coverage area will compete, will be played at the Cramton Bowl Multiplex in Montgomery.

