Gulf Coast Challenge

The Alabama A&M defense will be tested against Jackson State

 Photo courtesy of Alabama A&M Athletics

The Alabama A&M Bulldogs will seek to end a four-game losing skid to Jackson State on Saturday when the two Southwestern Athletic Conference (SWAC) teams meet for the fourth consecutive year in the annual Gulf Coast Challenge at Ladd-Peebles Stadium.

Jackson State has had the Bulldogs’ number of late. The Tigers won last year’s Gulf Coast Challenge 45-38. That win came after a 45-30 win in the 2023 game and a 27-13 win in the 2022 game. Jackson State also beat the Bulldogs 61-15 in the 2021 season. It was in that same season — two weeks prior — Alabama A&M picked up its most recent Gulf Coast Challenge win, defeating Tuskegee 45-35.

