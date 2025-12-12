College football
File photo

The Southeastern Conference (SEC) released the 2026 football schedules Friday of all 16 of its member teams, including Alabama and Auburn. The 2026 season will be the first in which SEC teams play nine conference games, leaving just three non-conference scheduling spots.

Alabama and Auburn both open the season on Saturday, Sept. 5 with Alabama hosting East Carolina and Auburn playing Baylor in Atlanta’s Mercedes-Benz Stadium. Alabama’s other non-conference opponents include Florida State Chattanooga, while Auburn plays Southern Miss and Samford. The Chattanooga and Samford games are slated the week before the two teams meet in Tuscaloosa for the Iron Bowl.

Email Tommy Hicks at tommy@lagniappemobile.com.

Tags

Recommended for you

(0) comments

Welcome to the discussion.

Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.

Post a comment
Stop watching this discussion.

Thank you for reading!

Please log in, or sign up for a new account and purchase a subscription to read or post comments.

Sign Up
Log In