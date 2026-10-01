College football

Alabama's Ryan Coleman-Williams of Saraland celebrates TD catch

 Photo courtesy of Alabama Athletics

College football fans in the state can sit back and enjoy games this week without changing the channel … if they so desire. Alabama fans can tune into ESPN at 11 a.m. and catch the Crimson Tide as it faces Mississippi in a matchup of Top 25-ranked teams. Right after the Alabama-MSU game ESPN will switch to Knoxville, Tenn., for coverage of the Auburn game against the Vols at 2:30 p.m. from Neyland Stadium.

Thirteen of the state’s 15 college teams will be in action on Saturday — Troy and Faulkner have the day off, though Troy has a game on Tuesday — and most of those games will be televised or available on a streaming service.

Email Tommy Hicks at tommy@lagniappemobile.com.

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