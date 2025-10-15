College football
Photo by Tommy Hicks

This week’s college football schedule finds Alabama and Auburn playing night games on Saturday. Alabama will start first, taking on the Tennessee Vols in the annual “Third Saturday in October” rivalry. Kickoff is set for 6:30 p.m. on ABC. Fifteen minutes later at 6:45 p.m., Auburn will be back in Jordan-Hare Stadium to take on Missouri. The game will be televised by the SEC Network.

There is one game tonight, with Jacksonville State hosting Delaware in a 6 p.m. game on ESPN. The remainder of this week’s schedule involving teams from the state of Alabama, SEC and Sun Belt Conference will be played on Saturday.

