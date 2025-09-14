College football

Alabama and Auburn picked up wins over the weekend and in doing so protected their Associated Press Top 25 poll standings. Alabama defeated Wisconsin at home, 38-14, with Saraland’s Ryan Williams catching a pair of touchdown passes. Auburn topped South Alabama in its homecoming game 31-15 at Jordan-Hare Stadium.

The two games were part of a busy weekend of college football involving teams from the state of Alabama, the SEC and the Sun Belt Conference.

